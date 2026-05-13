3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Atlas Çağlayan'ın ailesini mesajla tehdit eden kişiye hapis cezası

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine "Oğlunuzun bana borcu var, ödemezseniz sizi 48 saat içerisinde öldürürüm" içerikli tehdit mesajları atan sanık 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 18:53

İstanbul 'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini ettiği iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan ve tutuklanan sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, nitelikli yağmaya teşebbüs ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık Muhammed Yusuf Kazıcı, 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçlarından toplamda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan önce 2 ay 15 gün hapis cezasına ardından bu suçta hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Müşteki anne Gülhan Ünlü, sanığın oğlunun borcu olduğunu söyleyerek kendisini tehdit ettiğini ve evine sahte ihbarlarla emniyet ekiplerinin geldiğini belirtti.
Baba Cüneyt Çağlayan, sanığı tanımadığını ve somut bir zararının olmadığını ancak şikayetçi olduğunu ifade etti.
Sanık Muhammed Yusuf Kazıcı, savunmasında pişman olduğunu ve herkesten özür dilediğini belirtti.
İddianamede, sanık Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında 'nitelikli yağma', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirme' suçlarından hapis cezası talep edilmişti.
Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Yusuf Kazıcı (18) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müşteki anne Gülhan Ünlü, baba Cüneyt Çağlayan ile tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

"OĞLUNUZUN BORCU VAR ÖDEMEZSENİZ ÖLDÜRÜRÜM"

Duruşmada beyanda bulunan anne Gülhan Ünlü, "O dönemde çok fazla tehdit mesajları üst üste geliyordu. Ben de bunları hemen emniyete ilettim. Mesaj içeriği iddianamede yazdığı gibidir. Sanık ‘bana, oğlunuzun bana borcu var, ödemezseniz sizi 48 saat içerisinde öldürürüm' dedi. Emniyetten 15 ekip aracı kapımızın önüne geldi sahte ihbarlardan dolayı. Oğlumu tanımıyordu. Somut bir zararım yok ama en acılı günümde manevi zararım var" şeklinde konuştu.

Baba Cüneyt Çağlayan ise beyanında, "Bana bir mesaj gelmedi. Sanığı tanımıyorum. Benim adresime bir sipariş, ambulans ya da itfaiye gelmedi. Biz o dönemde eski eşimle olaylardan dolayı iletişim halindeydik. Olaydan haberimiz sonradan oldu. Somut bir zararım yok ancak şikayetçiyim" dedi.

"CAHİLLİK YAPTIM, ÇOK PİŞMANIM"

Sanık Muhammed Yusuf Kazıcı, "Ben bir cahillik yaptım ve çok pişmanım. Aileden ve herkesten çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Son sözü sorulan sanık, mahkemeden beraatını talep etti.

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın ‘nitelikli yağmaya teşebbüs' ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçlarından toplamda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, sanığın üzerine atılı ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan önce 2 ay 15 gün hapis cezasına ardından bu suçta hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"CANİLER 5 KİŞİ, 4'Ü DIŞARIDA"

Duruşma sonrası adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Gülhan Ünlü, "Sanık pişman olduğunu söyledi. Özür diledi. Benim en acılı en zor günlerimde evime polis, kurye, itfaiye ve ambulans gönderdi. Bütün aileyi tehdit etti. Atlas'ın ona borcu olduğunu söyleyerek benden para istedi. Almış olduğu ceza 6 yıl 10 aydır. Cezanın tamamını yatacak. Böyle bir günde böyle bir acımda bu tarz tehdit, bundan haz alan, canımızı yakmak için uğraşan, bu vicdansızlık. Biz kamera görüntülerini izlediğimizde olay anında caniler beş kişi şu anda sadece 1 tane katil var diğer 4 tanesi dışarda, kamera görüntülerinde azmettirici oldukları çok net şekilde belli. Bunlar hakkında bir işlem yapılmadı. İlk mahkemedeki beklentimiz bu yönde, yasanın çıkmasını bekliyoruz. Emsal karar bekliyoruz. Kimse bu acıları yaşasın istemiyoruz" diye konuştu.

AİLENİN AVUKATI: CEZAEVİNDE KALMASI CAYDIRICILIK OLUŞTURUYOR

Mahkeme kararının tatmin edici olduğunu belirten müşteki avukatı Mehtap Yılmaz ise, "Tehditle, yağma suçu işlenmişti. Verilen ceza 10 yıl ile başladı fakat suçun teşebbüs aşamasında kaldığı için cezasında indirim yapıldı. 4 yıl 2 ay ‘yağma' suçundan aldı. Bunun dışında kişisel verileri ele geçirme ve yağma suçlarından verilen bir hapis cezası var. O da 2 yıl ile başlayıp, arttırıcı ve indirici sebeplerle 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla sanık cezalandırıldı. Bugüne kadar hep duyuyoruz, mağdur aileleri bu şekilde rahatsız eden kişiler için cezanın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz, tutukluluk halinin de devamına karar verildi. Her ne kadar sanık pişmanlığını dile getirse de bazen cezalar daha etkili olabiliyor. Cezaevinde kalması diğerleri için de bir caydırıcılık oluşturuyor" dedi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 29 Ocak günü bir numaraya kayıtlı WhatsApp üzerinden bir şahsın kendini Muhammed Hüseyin Yıldırım olarak tanıttığı ve müşteki Gülhan Ünlü'ye yönelik tehdit içerikli mesajlar attığı aktarıldı. İddianamede, şüphelinin, müşteki Ünlü'nün adresine birden fazla yemek siparişi verdiği, 112 hattına asılsız ihbarlarda bulunduğu ve bunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede yer alan siber araştırma raporunda da bir sosyal medya hesabında Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüpheli Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında, Gülhan Ünlü'ye yönelik ‘nitelikli yağma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından, ayrıca müştekiler Gülhan Ünlü, Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas Çağlayan, Doruk Çağlayan, Ayaz Çağlayan ve Arden Çağlayan'a yönelik ise 'zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirme' suçundan toplamda 5 yıl 3 aydan 19 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

