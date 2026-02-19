Ava gittiği kuzenini yanlışlıkla vurdu! İki kişi gitti, tek kişi döndü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı İnnaplı kırsal Mahallesi'nde 34 yaşındaki Mehmet Çemberlitaş ile kuzeni Cemal T., birlikte ava gitti. İddiaya göre av sırasında Cemal T.'nin elindeki tüfek kazara ateş aldı ve silahtan çıkan kurşun Mehmet Çemberlitaş'ın göğsüne isabet etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ihbarın ardından olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın cesedi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cemal T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.