Avcılar'da kimyasal alarm: Çamaşır suyundan 8 kişi zehirlendi

Avcılar’da faaliyet gösteren bir çamaşır suyu üretim tesisinde 8 kişinin zehirlenmesiyle alarm verildi. Acil yardım ekiplerinin bölgeye gelmesiyle şahıslar hastaneye götürüldü.



KİMYASAL ZEHİRLENMEYE KARŞI İNCELEMELER SÜRÜYOR

08 Mart tarihinde gece saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Uğur Avcı Sokak üzerinde bulunan bir çamaşır suyu üretim tesisinde 8 kişi zehirlenme belirtileri gösterdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 8 kişi zehirlenme şüphesiyle çevre hastanelere kaldırıldı. Yaşanan vakanın kimyasal zehirlenme olabileceği yetkililer tarafından değerlendirilirken. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.