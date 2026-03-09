Avcılar'da kimyasal alarm: Çamaşır suyundan 8 kişi zehirlendi

Kategoriler
Avcılar’da faaliyet gösteren bir çamaşır suyu üretim tesisinde 8 kişinin zehirlenmesiyle alarm verildi. Acil yardım ekiplerinin bölgeye gelmesiyle şahıslar hastaneye götürüldü.
08 Mart tarihinde gece saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Uğur Avcı Sokak üzerinde bulunan bir çamaşır suyu üretim tesisinde 8 kişi zehirlenme belirtileri gösterdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 8 kişi zehirlenme şüphesiyle çevre hastanelere kaldırıldı. Yaşanan vakanın kimyasal zehirlenme olabileceği yetkililer tarafından değerlendirilirken. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.