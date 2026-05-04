Nevşehir'de baba ile oğul arasında kan aktı. Baba ve oğulun bıçaklı kavgası kamera kayıtlarına yansıdı.

HABERİN ÖZETİ Baba oğul bıçaklarla birbirlerine saldırdı: Arkasına bile bakmadan kaçtı Nevşehir'de baba ile oğul arasında çıkan bıçaklı kavgada baba ağır yaralandı, kaçan oğul ise yaralı halde yakalandı. Olay, 2000 Evler Mahallesi'nde baba Y.B. ile oğlu B.B. arasında binanın girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve B.B. yanında bulundurduğu bıçağı çıkardı. Kavgada ağır yaralanan baba Y.B. olay yerinde yere yığılırken, yaralanan oğlu B.B. kaçtı. Şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan ve yaralı olduğu belirlenen B.B. başka bir hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralı baba Y.B. ise Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BABA OĞUL ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

2000 Evler Mahallesi'nde B.B. ile babası Y.B. arasında oturdukları binanın girişinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.B.'nin yanında bulundurduğu bıçağı çıkarmasıyla baba ve oğul yaralandı. Ağır yaralanan baba Y.B. olay yerinde yere yığılırken, kavgada yaralanan oğlu B.B. ise olayın ardından arkasına bile bakmadan kaçtı. Şüphelinin uzaklaştığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Y.B., Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN OĞUL YARALI HALDE YAKALANDI

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan B.B.'nin de yaralı olduğu belirlenirken, kentte başka bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.