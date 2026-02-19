Menü Kapat
TGRT Haber
3. Sayfa
Baba ve oğlu feci kazada can verdi! Denizli'de acı olay

Denizli'nin Tavas ilçesinde acı bir olay yaşandı. Kamyonetin karşı şeride geçerek minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ramazan Çolak ve oğlu Ahmet Emre Çolak hayatını kaybetti. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi ise yaralandı.

Baba ve oğlu feci kazada can verdi! Denizli'de acı olay
Denizli'nin Tavas ilçesinde feci bir meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Akyar Mahallesi Muğla karayolu üzeri oldu. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Ramazan Çolak'ın idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve yan yattı.

Baba ve oğlu feci kazada can verdi! Denizli'de acı olay

Karşı şeride geçen kamyonet, o sırada karşı yönden gelen Mehmet E. idaresindeki hafif ticari minibüsle çarpıştı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Baba ve oğlu feci kazada can verdi! Denizli'de acı olay

BABA VE OĞLU KAZADA CAN VERDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Ramazan Çolak ve 19 yaşındaki oğlu Ahmet Emre Çolak'ı kamyonetin içerisinde çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin yaptığı incelemede, Ramazan Çolak ve araçta bulunan oğlu Ahmet Emre Çolak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba ve oğlu feci kazada can verdi! Denizli'de acı olay

Öte yandan kazada minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi ise yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden baba ve oğlunun şarküteri ürünleri üzerine pazarcılık yaptıkları, Tavas pazarında satış yaptıktan sonra ikamet ettikleri Serinhisar ilçesine dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

