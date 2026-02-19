Otomobil takla attı, 7 kişi yaralandı! Bingöl'de feci kaza

Kategoriler
Bingöl'ün Solhan ilçesinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Bingöl-Muş karayolu Çavuşlar köyü mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.