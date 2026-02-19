Feci kaza aileyi parçaladı: Anne ve baba öldü, 3 yaşındaki kızları yaralandı

Karaman-Konya karayolunun 31. kilometresi Kazımkarabekir ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, 43 yaşındaki Ali Günay yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere ok gibi saplandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline gelen ekipler sürücü ve 36 yaşındaki eşi Ayşe Günay'ın, olay yerinde feci şekilde can verdiğini belirledi. Kazada yaralanan ailenin 3 yaşındaki kızları E.H.G. ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.