Feci kaza aileyi parçaladı: Anne ve baba öldü, 3 yaşındaki kızları yaralandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Karaman-Konya karayolunun 31. kilometresi Kazımkarabekir ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, 43 yaşındaki Ali Günay yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere ok gibi saplandı.
Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline gelen ekipler sürücü ve 36 yaşındaki eşi Ayşe Günay'ın, olay yerinde feci şekilde can verdiğini belirledi. Kazada yaralanan ailenin 3 yaşındaki kızları E.H.G. ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.