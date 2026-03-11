Babaannesini gasbeden torun tutuklandı! Darbedip ziynet eşyalarını çalmış

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde duyanları şoke eden bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Gökçehöyük köyü oldu.

İddiaya göre, 24 yaşındaki Z.D., 75 yaşındaki babaannesini darbetti. Babaannesini darbeden torun daha sonra babaannesinin kolunda ve boynunda bulunan ziynet eşyalarını alarak olay yerinden kaçtı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eşkal ve kimlik bilgileri 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla tüm kolluk birimlerine bildirilen Z.D., yürütülen çalışmalar sonucu kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan Z.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.