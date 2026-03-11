Menü Kapat
3. Sayfa
3. Sayfa
 Yasin Aşan

Bursa'da kan donduran olay! 22 yaşındaki gencin esrarengiz ölümü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Kent Meydanı Alışveriş Merkezi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Doğukan Dikbıyık isimli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle AVM içerisindeki zemin boşluğa düştü. 22 yaşındaki gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ekipler olay hakkında inceleme başlattı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
20:52
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
20:52

Bursa'nın ilçesinde Kent Meydanı Alışveriş Merkezi'nde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Doğukan Dikbıyık isimli genç, yemek katından henüz bilinmeyen bir nedenla AVM içerisindeki zemin boşluğuna düştü.

Olay sırasında AVM içerisinde bulunan vatandaşlar büyük bir gürültü duyduklarını belirterek aşağı baktıklarında bir kişinin yerde kanlar içerisinde yattığını gördüklerini ifade etti.

22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 22 yaşındaki Doğukan Dikbıyık'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri AVM içerisinde güvenlik önlemi alırken, olayın nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Hayatını kaybeden Doğukan Dikbıyık'ın cansız bedeni, kesin sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#kaza
#ölüm
#ölüm
#osmangazi
#Doğukan Dikbıyık
#3. Sayfa
#3. Sayfa
