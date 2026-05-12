Babasını 8 kurşunla öldürdü: Söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi

İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında çalışan 35 yaşındaki Doğan Can Y., 59 yaşındaki babası İbrahim Y.'ye tabancayla ateş açtı. Baba İbrahim Y., vücuduna isabet eden 8 kurşun endeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Doğan Can Y. ise babasını vurduktan sonra İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.
Doğan Can Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Ailenin tek çocuğu olan ve bekar olduğu öğrenilen Doğan Can Y. ifadesinde, "Babam çok alkol kullanıyordu. 35 yaşında olmama rağmen her işime karışıyordu. Sürekli benimle tartışıyordu. Davranışlarından dolayı psikolojim bozuldu. Olay günü işe gitmeyip rapor aldım. Dolaşıp kafamı dağıtmak istedim. Akşam evin önünde arabanın tamponuyla ilgili tartışma çıktı. Eve çağırdı, 'menemen yapalım' dedi. O sırada yatalak annemin ihtiyaçlarına yardımcı oluyordum. Bana yine küfürlü sözler söyledi, bağırıp çağırdı ve menemen kabını fırlattı. Daha sonra 'ikinizi de öldüreceğim' diyerek mutfağa gitti. Bizi bıçakla öldüreceğini düşündüm. Yatağın altındaki taşıma ruhsatlı silahımı alıp belime koydum. Babam elinde bıçakla üzerime saldırınca korkup ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum" dediği öğrenildi.
Jandarmadaki sorgusu tamamlanan katil zanlısı, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Doğan Can Y. cezaevine götürülürken adliye çıkışında, "Çok pişmanım. Kimse babasını öldürmek istemez. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın" demesi dikkat çekti.