Balıkesir'de maganda kurşunu üniversite hocası Semih Kaçmaz'ı hayattan kopardı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'ta bulunan markete silahla ateş etti.
Kurşunlardan biri o sırada marketin yanındaki bulunan dürümcüde yemek yiyen Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Semih Kaçmaz'a isabet etti.
Ağır yaralanan Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaçmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.