Niğde’nin Bor ilçesinde 26 yaşındaki Başak Zeliha Yaylacı, boşanma aşamasında olduğu eşi C.Y. (46) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç kadın ile kendisini de yaralayan C.Y., Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Başak Zeliha Yaylacı vahşice katledildi! Katil zanlısının tedavisi sürüyor Niğde'nin Bor ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan 26 yaşındaki Başak Zeliha Yaylacı hayatını kaybetti. Başak Zeliha Yaylacı, boşanma aşamasında olduğu eşi C.Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Başak Zeliha Yaylacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı eş C.Y.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Niğde Barosu, olayın takipçisi olacaklarını ve kadına yönelik şiddetle mücadelede birlikte hareket etmeye çağırdı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Başak Zeliha Yaylacı'nın hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Zanlı eş C.Y.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

NİĞDE BAROSU: “SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Yaşanan üzücü olayın ardından Niğde Barosu yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, kadına yönelik şiddetin toplumun önemli bir sorunu haline geldiği vurgulanarak, “Bir kadın daha hayattan koparıldı. Niğde Barosu olarak Başak Zeliha Yaylacı’nın öldürülmesine ilişkin yargılama sürecini sonuna kadar takip edeceğiz. Tüm ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarını kadına yönelik şiddetle mücadelede birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Kadınlarımızı sahipsiz bırakmayacağımızı, başta hemşehrimiz Zeliha Yaylacı’nın dosyası olmak üzere tüm yargı süreçlerinin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz. Zeliha Yaylacı’nın ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.