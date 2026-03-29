ABD'de korkunç bir olayın ardından mahkeme kararını verdi. Florida'da yaşayan Brandy Buckley, 2018 yılında bir dükkandan cevizli bir dondurma aldı. Henüz ilk ısırıkta sert bir cisim fark etti. Fakat bunun ceviz olabileceğini düşünerek yemeye devam etti.

Dondurmasındaki çivi hayatını mahvetti, rekor tazminat aldı

HABERİN ÖZETİ Dondurmasındaki çivi hayatını mahvetti, rekor tazminat aldı Florida'da bir kadının dondurma yerken çivi yutması sonucu kalıcı hasar görmesi üzerine mahkeme, dondurma firmasının 14 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Brandy Buckley isimli kadın, 2018 yılında aldığı cevizli dondurmanın içinde fark etmediği sert cismin çivi olduğunu sonradan anladı. Çivi ve keskin metaller nedeniyle Buckley'in baş, boyun, uzuvları ve sinir sisteminde ciddi ve kalıcı hasar meydana geldi. Buckley'in vücudunda kalıcı iz ve şekil bozuklukları oluştuğu, nörolojik sorunlarının devam ettiği belirtildi. Yaşananların ardından Buckley'nin çocuk sahibi olma şansının ortadan kalktığı ifade edildi. Mahkeme, Buckley'nin yaşadığı zararlar nedeniyle dondurma firmasının 14 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

VÜCUDUNDA KALICI HASAR

Dondurmayı yedikten sonra rahatsızlanan Buckley, hastaneye gitti ve röntgen çekildiğinde neye uğradığını şaşırdı. Buckley'in hissettiği sert cisim ceviz değil, çiviydi. Üstelik birden fazla metal çivi ve keskin metaller vardı. Bu parçaların çıplak gözle fark edilemeyecek şekilde ürünün içinde bulunduğu ifade edildi.

Çivi ve keskin metallar nedeniyle Buckley'in baş, boyun, uzuvları ve sinir sisteminde ciddi ve kalıcı hasar meydana geldi. Mahkemede, vücudunda kalıcı iz ve şekil bozuklukları oluştuğu belirtilen Buckley'nin yaşadığı nörolojik sorunların devam ettiği aktarıldı.

Buckley, yaşananların ardından çocuk sahibi olma şansının ortadan kalktığını da belirtti.

14 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT

Tedavi sürecinde hastane ve bakım masraflarının kendisine epey yük olduğunu ifade eden Buckley bu süreçte gelir kaybı yaşadığını da ifade etti.

Jüri, Buckley’nin yaşadığı zararların büyüklüğü ve kalıcılığı nedeniyle dondurma firmasının kadına 14 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

New York Post'un hbaeirne göre, Buckley'nin avukatı Scott Alpizar, kararın "kadının yaşadıkları göz önüne alındığında adil" olduğunu söyledi.