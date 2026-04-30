Batman'da evde 2 kişi yanmış halde bulundu

Batman'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kentteki bir evde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin incelemelerinde bir kadın ve bir erkeğe ait olan cansız bedenlerin yanmış olduğu tespit edildi.

DUMANLARI GÖREN KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Bahçelievler Mahallesi Zengin Apartmanı'nda bulunan bir dairenin balkonundan dumanlar çıktığını fark eden komşular durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, içeride bir kadın ve bir erkeğin yanmış bir şekilde yerde olduğunu ve halının bir kısmının da yandığını belirledi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaparken, cenazeler otopsi için Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin yanı sıra hayatını kaybedenlerin ölüm sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.