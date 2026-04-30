İnşaat çatısından düşen mutfak tüpü işçiyi hayattan kopardı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Arnavutoğlu Caddesi'nde 6 katlı inşaat halindeki binanın çatısına membran serimi yapan işçilerin elinden kayan mutfak tüpü, 43 yaşındaki Erol Buyun’un başına düştü.
Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ameliyata alınan Buyun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Buyun’un cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.