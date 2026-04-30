İnşaat çatısından düşen mutfak tüpü işçiyi hayattan kopardı

Kastamonu’da 6 katlı bina inşaatında çalışan işçi, çatıda çalışan arkadaşlarının kullandığı mutfak tüpünün başına düşmesiyle hayatını kaybetti.

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 19:43

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Arnavutoğlu Caddesi'nde 6 katlı inşaat halindeki binanın çatısına membran serimi yapan işçilerin elinden kayan mutfak tüpü, 43 yaşındaki Erol Buyun’un başına düştü.

Kastamonu'da inşaat halindeki binanın çatısında membran serimi yapan işçilerin elinden kayan mutfak tüpü, 43 yaşındaki işçi Erol Buyun'un başına düşerek ölümüne neden oldu.
Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Arnavutoğlu Caddesi'nde meydana geldi.
43 yaşındaki Erol Buyun'un başına inşaatın 6. katından düşen mutfak tüpü isabet etti.
Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan Buyun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Buyun’un cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'daki korkunç olayla ilgili çarpıcı iddia! Toprağa gömülü cesedin kardeşi olduğunu öne sürdü: Yasak aşk detayı dikkat çekti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Namaza uyanan baba banyoda oğlunun cansız bedenini buldu
