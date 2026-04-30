Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Arnavutoğlu Caddesi'nde 6 katlı inşaat halindeki binanın çatısına membran serimi yapan işçilerin elinden kayan mutfak tüpü, 43 yaşındaki Erol Buyun’un başına düştü.

HABERİN ÖZETİ İnşaat çatısından düşen mutfak tüpü işçiyi hayattan kopardı Kastamonu'da inşaat halindeki binanın çatısında membran serimi yapan işçilerin elinden kayan mutfak tüpü, 43 yaşındaki işçi Erol Buyun'un başına düşerek ölümüne neden oldu. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Arnavutoğlu Caddesi'nde meydana geldi. 43 yaşındaki Erol Buyun'un başına inşaatın 6. katından düşen mutfak tüpü isabet etti. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan Buyun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Buyun’un cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.