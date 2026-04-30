Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ankara'daki korkunç olayla ilgili çarpıcı iddia! Toprağa gömülü cesedin kardeşi olduğunu öne sürdü: Yasak aşk detayı dikkat çekti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan Rıza Koçak, toprağa gömülü halde bulunan insan kafatası ve kemiklerinin 15 yıl önce kaybolan kardeşine ait olduğunu öne sürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 16:00

Ankara'nın Polatlı ilçesinde dün bir arazide inşaat amaçlı yapılan kazıda insana ait olduğu belirtilen kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu. Gelişmenin ardından açıklamalarda bulunan 16 yaşındaki Rıza Koçak, topraktan çıkarılan kalıntıların 15 yıldır haber alamadığı kardeşi Bünyamin Koçak'a ait olduğunu öne sürdü.

HABERİN ÖZETİ

Ankara'daki korkunç olayla ilgili çarpıcı iddia! Toprağa gömülü cesedin kardeşi olduğunu öne sürdü: Yasak aşk detayı dikkat çekti

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir arazide bulunan insan kafatası ve kemik parçalarının, 15 yıldır kayıp olan Bünyamin Koçak'a ait olduğu öne sürüldü.
16 yaşındaki Rıza Koçak, bulunan kalıntıların 15 yıldır haber alamadığı kardeşi Bünyamin Koçak'a ait olduğunu iddia etti.
Rıza Koçak, kardeşinin eşi S.K. ile onun sevgilisi Ö.E. tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü.
Şüpheliler o dönem delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılmıştı.
Rıza Koçak, bulunan kemikler sayesinde olayın aydınlatılacağına inandığını belirtti.
DNA eşleştirmesi yapılmasını beklediklerini ve tespitlerin kardeşinin vücut yapısıyla uyumlu olduğunu söyledi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

ŞÜPHELİLER DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST BIRAKILDI

Kardeşinin eşi S.K. ile onun sevgilisi Ö.E. tarafından öldürüldüğünü ileri süren Koçak, şüphelilerin o dönem nedeniyle serbest bırakıldığını ifade etti.

Bünyamin Koçak

Bulunan kemikler sayesinde yeniden umutlandıklarını ve 15 yılın sonunda olayın aydınlatılacağına inandıklarını söyleyen Koçak, hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

YASAK İLİŞKİ DETAYI

Kardeşinin kaybolduğuna inanmadığını ve öldürüldüğünü iddia eden Rıza Koçak, "O gün kardeşimle iletişime geçmeye çalıştım ama başaramadım. Telefonla ulaşamayınca evine gittim. Kapıyı iki kez çaldım, eşi açtı. Kahvehaneye gittiğini söyledi. Orada sorduğum kişiler ise kardeşimin hiç uğramadığını söyledi. Tedirgin olmaya başladık. Kardeşimin eşiyle birlikte polise ihbarında bulunduk. Kardeşimin öldürüldüğünü düşündüğümü belirttim. Soruşturma başlatıldı. O dönem kardeşimin eşi ve onun birlikte olduğu adamı gözaltına aldılar. İlk davada haklarında beraat kararı verildi. Sonradan öğrendik ki gözaltına alınan kişi, kardeşimin eşinin uzun süredir yasak ilişki yaşadığı kişiymiş. Ceset olmadığı için serbest kaldılar. Karara itiraz edildi ama yerel mahkeme ceset olmadığı için sanıklar hakkında yine aynı kararı verdi" diye konuştu.

Şüpheli Ö.E.

"TESPİTLER KARDEŞİMİN VÜCUT YAPISIYLA UYUMLU"

Şüphelilerin o dönem olayı saptırmaya çalıştığını öne süren Koçak, "Bizim aile içinde hiçbir sorunumuz yoktu. Beraber çiftçilik yapardık. Olaydan sonra tuhaf durumlar yaşanmaya başlandı. Kardeşimin kaybolduğu gün şüpheli kadın ile sevgilisinin çok fazla telefon görüşmesi yaptığını öğrendik. Olayları saptırmaya ve kayıp süsü vermeye çalıştılar. Ortada ceset olmadığı için hiçbir şey yapamadık. Dünkü durum bizi ümitlendirdi. Dün bulunan cesetten dolayı ümitliyim. Savcılıktan gelecek haberi bekliyorum. DNA eşleştirilmesi yapılacak. O kemiklerin kardeşime ait olduğunu düşünüyorum. Tespitler kardeşimin vücut yapısıyla uyumlu. Eşleştirilmenin yapılmasını bekliyoruz. Dosyamız zaten açık. Tekrardan savcılığa başvuruda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.