Ankara'daki korkunç olayla ilgili çarpıcı iddia! Toprağa gömülü cesedin kardeşi olduğunu öne sürdü: Yasak aşk detayı dikkat çekti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde dün bir arazide inşaat amaçlı yapılan kazıda insana ait olduğu belirtilen kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu. Gelişmenin ardından açıklamalarda bulunan 16 yaşındaki Rıza Koçak, topraktan çıkarılan kalıntıların 15 yıldır haber alamadığı kardeşi Bünyamin Koçak'a ait olduğunu öne sürdü.

Özetle

ŞÜPHELİLER DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST BIRAKILDI

Kardeşinin eşi S.K. ile onun sevgilisi Ö.E. tarafından öldürüldüğünü ileri süren Koçak, şüphelilerin o dönem delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığını ifade etti.

Bünyamin Koçak

Bulunan kemikler sayesinde yeniden umutlandıklarını ve 15 yılın sonunda olayın aydınlatılacağına inandıklarını söyleyen Koçak, hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

YASAK İLİŞKİ DETAYI

Kardeşinin kaybolduğuna inanmadığını ve öldürüldüğünü iddia eden Rıza Koçak, "O gün kardeşimle iletişime geçmeye çalıştım ama başaramadım. Telefonla ulaşamayınca evine gittim. Kapıyı iki kez çaldım, eşi açtı. Kahvehaneye gittiğini söyledi. Orada sorduğum kişiler ise kardeşimin hiç uğramadığını söyledi. Tedirgin olmaya başladık. Kardeşimin eşiyle birlikte polise kayıp ihbarında bulunduk. Kardeşimin öldürüldüğünü düşündüğümü belirttim. Soruşturma başlatıldı. O dönem kardeşimin eşi ve onun birlikte olduğu adamı gözaltına aldılar. İlk davada haklarında beraat kararı verildi. Sonradan öğrendik ki gözaltına alınan kişi, kardeşimin eşinin uzun süredir yasak ilişki yaşadığı kişiymiş. Ceset olmadığı için serbest kaldılar. Karara itiraz edildi ama yerel mahkeme ceset olmadığı için sanıklar hakkında yine aynı kararı verdi" diye konuştu.

Şüpheli Ö.E.

"TESPİTLER KARDEŞİMİN VÜCUT YAPISIYLA UYUMLU"

Şüphelilerin o dönem olayı saptırmaya çalıştığını öne süren Koçak, "Bizim aile içinde hiçbir sorunumuz yoktu. Beraber çiftçilik yapardık. Olaydan sonra tuhaf durumlar yaşanmaya başlandı. Kardeşimin kaybolduğu gün şüpheli kadın ile sevgilisinin çok fazla telefon görüşmesi yaptığını öğrendik. Olayları saptırmaya ve kayıp süsü vermeye çalıştılar. Ortada ceset olmadığı için hiçbir şey yapamadık. Dünkü durum bizi ümitlendirdi. Dün bulunan cesetten dolayı ümitliyim. Savcılıktan gelecek haberi bekliyorum. DNA eşleştirilmesi yapılacak. O kemiklerin kardeşime ait olduğunu düşünüyorum. Tespitler kardeşimin vücut yapısıyla uyumlu. Eşleştirilmenin yapılmasını bekliyoruz. Dosyamız zaten açık. Tekrardan savcılığa başvuruda bulunacağım" ifadelerini kullandı.