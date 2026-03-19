Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, M.Ü.’nün kullandığı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede yayılırken, yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin tarafından yapılan çalışma ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, muhtemel bir patlamaya karşı aracın LPG tankını kapatarak güvenlik önlemi aldı.

HABERİN ÖZETİ Bayram için yeğeninden ödünç almıştı: Otomobil seyir halindeyken alev alev yandı Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir otomobilin motor kısmından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. M.Ü. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü. Muhtemel bir patlamaya karşı aracın LPG tankı kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirildi. Araç yangını maddi hasarla atlatıldı. Sürücü M.Ü. otomobili yeğeninden emanet almıştı.

Yapılan incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirildi. Araç yangını maddi hasarla atlatıldı. Öte yandan sürücü M.Ü.'nün otomobili Ramazan Bayramı'nda kullanmak üzere yeğeninden emanet aldığı öğrenildi.