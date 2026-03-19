Bayram için yeğeninden ödünç almıştı: Otomobil seyir halindeyken alev alev yandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, M.Ü.’nün kullandığı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede yayılırken, yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin tarafından yapılan çalışma ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, muhtemel bir patlamaya karşı aracın LPG tankını kapatarak güvenlik önlemi aldı.
Yapılan incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirildi. Araç yangını maddi hasarla atlatıldı. Öte yandan sürücü M.Ü.'nün otomobili Ramazan Bayramı'nda kullanmak üzere yeğeninden emanet aldığı öğrenildi.