Henüz bir hafta önce almıştı: Cayır cayır yanan otomobil hurdaya çıktı

Manavgat Alanya D-400 kara yolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Abdüssamet Aksoy'un kullandığı otomobilden seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Otomobil sürücüsü aracı yolun sağına çekerken, yoldan geçen diğer araç sürücüleri yardıma koştu.

İLK MÜDAHALE TANKERDEN

Otomobilden bir anda alevler yükselince yolun karşı şeridinde seyir halindeki bir su tankerinden hortum çekilerek yangına müdahalede bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi. Yanan araç, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından tamamen söndürülürken kullanılamaz hale geldi.

ARACI 1 HAFTA ÖNCE ALMIŞ

Araç sahibi Abdüssamet Aksoy, aracı 1 hafta önce aldığını belirterek "Aracım LPG'li. Gaz bittiği için akaryakıt istasyonuna gidiyordum. Seyir halindeyken teklemeye başladı ve duman çıktı. Yol kenarına çektim ve yanmaya başladı" dedi.