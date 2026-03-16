Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde yangın: Cihazlar alev aldı

İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin 4’üncü katında cihazın alevlenmesi sebebiyle dumanlar yükseldi. Binada bulunanlar aceleyle tahliye edildi.

STERİLİZASYON CİHAZINDA YANGIN ÇIKTI

Kağıthane ilçesinde bulunan İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde akşam 20.00 sıralarında hastanenin 4. katında bulunan sterilizasyon cihazında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak, katta bulunanları uyarıp tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürmesinin ardından duman tahliyesi yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.