İstanbul Bayrampaşa'nın Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi'nde bulunan düğün salonunun çatısı alev alev yandı. 5 katlı iş merkezinin üst katındaki düğün salonunda saat 06:00 sıralarında meydana geldi.

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HABERİN ÖZETİ Bayrampaşa'da düğün salonunda yangın: Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir düğün salonunun çatısı alevlere teslim oldu. Yangın, 5 katlı iş merkezinin üst katındaki düğün salonunda saat 06:00 sıralarında meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler çatı katının tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iş merkezinin çatısında maddi hasar oluştu.

DÜĞÜN SALONUNUN ÇATISINI ALEVLER SARDI

Rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler çatı katının tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına 3 farklı noktadan müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri, iş merkezinin tüm katlarını dolaşarak içeride mahsur kalan kişi olup olmadığını kontrol etti. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iş merkezinin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.