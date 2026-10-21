Hatay'da korkutan yangın: Fabrikadan alevler yükseliyor

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İstanbul
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi (MOBSAN) içerisinde bulunan iş mobilya fabrikasında yangın çıktı.
Kısa sürede yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahaleye başladı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.