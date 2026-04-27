Bebeğini katleden cani anneyle ilgili kan donduran detay! Kocasını arayıp söyledikleri şoke etti

Bolu'nun Gerede ilçesinde 25 Nisan Cumartesi günü korkunç bir olay meydana geldi. 2 aylık Ela C. evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Cinayet şüphelisi olan anne Serpil C. (30), evden çıkarak D-100 kara yolu üzerinden Yeniçağa yönüne doğru kilometrelerce yürüdükten sonra polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Özetle

"BEBEĞİMİ KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM"

Emniyetteki ilk ifadesinde, “Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum” diyerek suçlamaları reddeden şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

BABA EVE GİRİNCE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Olayın ardından, cinayet şüphelisi anne Serpil C.’nin eşi Selahattin C.’yi telefonla aradığı tespit edildi. Annenin, eşine “Bebeğe bir şey oldu, ben evden gidiyorum” dedikten sonra telefonu kapattığı öğrenildi. Bu sözler üzerine paniğe kapılan baba hızla eve giderek 2 aylık kızı Ela’nın boğazı kesilmiş haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

DOKTORLAR PSİKİYATRİ SERVİSİNE GÖRÜNMESİNİ İSTEMİŞ

Mart ayı başında doğum yapan Serpil C.’nin, olaydan yaklaşık bir ay önce rutin kontrol için gittiği ilçe hastanesinde doktor tarafından psikiyatri servisine görünmesi yönünde uyarıldığı iddia edildi. Doktorların bu önerisi üzerine ailenin Bolu’daki özel bir hastaneye başvurduğu belirtildi.