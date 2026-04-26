Böyle anne olmaz olsun! 2 aylık bebeğini boğazını keserek katletti: Cani kadının ifadesi ortaya çıktı

Bolu'nun Gerede ilçesinde dün akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 30 yaşındaki anne Serpil C., henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 aylık kızı Ela’nın boğazını kesti. Bebeğini kanlar içinde bırakan kadın, evden çıkarak D-100 kara yoluna yöneldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, talihsiz bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Küçük bebeğin cansız bedeni, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna götürüldü.
Olayın ardından Serpil C.’nin D-100 kara yolunda yürüyerek Yeniçağa ilçesine kadar ulaştığı belirlendi. Yapılan takip sonucunda şüpheli, yol kenarında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Serpil C.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen minik Ela, Gerede ilçesine bağlı Demircisopran köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Demircisopran Köyü Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ela bebeğin cansız bedeni, köy mezarlığına defnedildi.
Cenazede baba Selahattin C. sinir krizi geçirdi. Hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen acılı baba, evladının cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çekti.
Öte yandan cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan anne Serpil C.'nin emniyetteki ilk sorgusunda üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. İddiaları kesin bir dille reddeden Serpil C'nin "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim. Bebeğimin ölümüne ben sebep olmadım, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" dediği öprenildi.