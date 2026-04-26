Böyle anne olmaz olsun! 2 aylık bebeğini boğazını keserek katletti: Cani kadının ifadesi ortaya çıktı

Bolu'nun Gerede ilçesinde dün akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 30 yaşındaki anne Serpil C., henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 aylık kızı Ela’nın boğazını kesti. Bebeğini kanlar içinde bırakan kadın, evden çıkarak D-100 kara yoluna yöneldi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde 30 yaşındaki bir anne, 2 aylık kızının boğazını keserek öldürdükten sonra D-100 kara yolunda yürürken yakalandı. Olay, Gerede ilçesinde 30 yaşındaki Serpil C. isimli annenin 2 aylık kızı Ela'nın boğazını kesmesiyle yaşandı. Bebeğin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemeler sonrası morga kaldırıldı. Anne Serpil C., D-100 kara yolunda yürürken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden bebek Ela, Gerede ilçesine bağlı Demircisopran köyünde defnedildi. Cenazede baba Selahattin C. sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, talihsiz bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Küçük bebeğin cansız bedeni, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna götürüldü.

YOL KENARINDA KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜ

Olayın ardından Serpil C.’nin D-100 kara yolunda yürüyerek Yeniçağa ilçesine kadar ulaştığı belirlendi. Yapılan takip sonucunda şüpheli, yol kenarında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Serpil C.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MİNİK ELA KÖYÜNE DEFNEDİLDİ

Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen minik Ela, Gerede ilçesine bağlı Demircisopran köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Demircisopran Köyü Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ela bebeğin cansız bedeni, köy mezarlığına defnedildi.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenazede baba Selahattin C. sinir krizi geçirdi. Hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen acılı baba, evladının cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çekti.

"KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM"

Öte yandan cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan anne Serpil C.'nin emniyetteki ilk sorgusunda üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. İddiaları kesin bir dille reddeden Serpil C'nin "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim. Bebeğimin ölümüne ben sebep olmadım, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" dediği öprenildi.