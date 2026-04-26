Bodrum katta dehşet! 19 yaşındaki genç, demir sopalarla feci şekilde dabedildi

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan M.B.A. (19), alacak verecek meselesini konuşmak üzere çağrıldığı adrese gitti. Verilen adrese giden genç, tek odalı bodrum katta S.K. ile oğulları G.K. (30) ve E.G.K. (20) ile arkadaşları D.A. (22) ve M.T. (18) tarafından zorla alıkonuldu.

DEMİRLERLE DARBEDİLDİ

Şüpheliler tarafından sopa ve demirlerle darbedilen M.B.A.’nın iPhone 16 Pro cep telefonu, 3 yarım altın, 7 çeyrek altın ve yaklaşık bin lirası gasbedildi.

Darp sonucu yaralanan M.B.A., kendi imkanlarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındı. Olayın ardından harekete geçen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede adresi tespit ederek operasyon düzenledi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 4 şüpheli evde yakalanırken, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen G.K.’nin ise çatıda saklandığı belirlendi. G.K. da ekipler tarafından saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “yağma” ve “kasten yaralama” suçlarından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.