Berlin'deki Filistin gösterisine polisten sert müdahale: 30'dan fazla kişi gözaltına alındı

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İstanbul
Almanya’nın başkenti Berlin’in Kreuzberg semtinde binden fazla kişi, İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların üçüncü yılı nedeniyle Filistin'e destek için bir araya geldi.
İsveçli aktivist Greta Thunberg ve Filistinlilerin de aralarında bulunduğu göstericiler, Filistin bayrakları açarak Gazze’deki saldırıların sona ermesini ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını talep etti.
Planlanan güzergahta yürüyüşe geçen göstericiler, sık sık Gazze ve Filistin’e destek sloganları attı, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etti.
Filistin’e destek gösterisine yaklaşık 850 kişinin katıldığını bildiren Berlin Polisi, müdahaleler sırasında 30’dan fazla göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.
İsveçli aktivist Thunberg de polisin gruba müdahalesi sırasında itilerek kalabalık arasında kaldı.