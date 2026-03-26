SON DAKİKA!
3. Sayfa
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Beş çocuk babası sokak ortasında öldürüldü: Sanık mahkemede “İşime gidemiyorum” deyip tahliye istedi

Gaziantep'te 5 çocuk babası Cengiz Akkurt'un sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmesine yönelik davanın 3'üncü duruşması görüldü. Sanıklardan Muhammet Enes K., mahkemede "İşime gidemiyorum. Maddi açıdan zor durumdayım.” diyerek tahliyesini talep etti.

GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 14:04

Gaziantep'te 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt'un sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmesine yönelik davanın 3. duruşması Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, sanıklar Uğur K., Muhammet Enes K., sanık avukatları, maktul aile, maktul aile avukatları ve tanıklar hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Muhammet Enes K., "İşime gidemiyorum. Maddi açıdan zor durumdayım. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Diğer tutuklu sanık Uğur K., adalete güvendiğini söyledi.

“MAKTUL TARAFINDAN TECAVÜZE UĞRADIM”

Tanık olarak dinlenen Melisa Sakine A., "Maktul benim akrabam. Ben 4. sınıfa gidiyordum. Maktul beni taciz ediyordu. Daha sonra olanları okuldaki rehber öğretmenime anlattım. Ailem ile birlikte karakola gidip şikayetçi oldum. Ancak akraba olduğumuz için şikayeti geri aldım. Daha sonra maktul tarafından tecavüze uğradım. Daha sonra nişanlandım. Nişanlıma hiçbir şeyi anlatmadım. Fakat maktul tacizlerine devam etti. Ben de nişanlıma bu durumu anlattım. Fakat nişanlım onu öldürmeyecekti. Onu uyarmak istedi. Maktul onu dinlemedi. Nişanlımın amacı öldürmek değildi" dedi.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Savcılık mütalaasında, sanıkların her biri yönünden ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamı talep edildi.
Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde, 8 Şubat akşamı sokakta yürüyen 5 çocuk babası fabrika işçisi 53 yaşındaki Cengiz Akkurt, pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Akkurt, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların kaçışta ikiz plakalı araç kullandıkları ve olay sonrası aracın jant kapaklarını değiştirdikleri tespit edildi. Yapılan aramalarda saldırıda kullanılan av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

