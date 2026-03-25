Silahlı kavgada can verdi! Esenler'de 19 yaşındaki gençten acı haber

İstanbul'un Esenler ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Umut Özacar ile aralarında husumet olan 17 yaşındaki H.İ. arasında tartışma çıktı. H.İ.'nin bir süre sonra bölgeye arkadaşlarıyla gelmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silahla vurulan Umut Özacar hayatını kaybetti.

GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 20:51
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 20:51

İstanbul'un Esenler ilçesinde dün gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Havaalanı Mahallesi'ndeki bir site oldu.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Umut Özacar ile aralarında husumet olan 17 yaşındaki H.İ. tartışmaya başladı. Tartışma sonrası siteden ayrılan H.İ., bir süre sonra arkadaşları 18 yaşındaki K.G. ve 17 yaşındaki A.A. ile birlikte olay yerine geri döndü. Sitenin otoparkında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silahla vurulan Umut Özacar ağır yaralanırken, K.G., A.A. ve H.İ., olay yerinden uzaklaştı.

19 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Umut Özacar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheliler H.İ., K.G. ve silahı kullandığı belirlenen A.A. silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilecek.

Umut Özacar'ın cenazesi, işlemlerin ardından bugün ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

