Pendik'te kadın sürücüler saç başa birbirine girdi! O sürücülere ceza yağdı

İstanbul’un Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi üzerinde, iki sürücü kadının araçlarından inerek birbirine girdiği ve trafiği felç ettiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırınca, emniyet güçleri düğmeye bastı. Kimlikleri kısa sürede tespit edilen 34 yaşındaki İ.A. ve 43 yaşındaki N.A. isimli sürücüler, trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle polis ekiplerince yakalandı. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerini ihlal eden şahıslara, toplamda 360 bin lira gibi rekor seviyede bir idari para cezası uygulanırken; her iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulup araçları da 60 gün boyunca trafikten menedildi. Maddi yaptırımların yanı sıra, Türk Ceza Kanunu kapsamında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan haklarında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.