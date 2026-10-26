Bıçaklı şakalaşma kanlı bitti! Adıyaman’da tehlikeli oyun

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İstanbul
Adıyaman’da iki arkadaş arasında bıçaklı şakalaşmanın sonu hastanede bitti. Arkadaşlardan biri yanlışlıkla diğerini bıçaklayınca 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan M.S.Ç’nin sağlık durumunun iyi olduğu şaka sonucu kazara bıçakla yaralandığı ve arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Şakalaştıklarını iddia eden arkadaşların tehlikeli oyunun ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.