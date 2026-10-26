Bıçaklı şakalaşma kanlı bitti! Adıyaman’da tehlikeli oyun

Adıyaman’da iki arkadaş arasında bıçaklı şakalaşmanın sonu hastanede bitti. Arkadaşlardan biri yanlışlıkla diğerini bıçaklayınca 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ARKADAŞINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hastanede tedavi altına alınan M.S.Ç’nin sağlık durumunun iyi olduğu şaka sonucu kazara bıçakla yaralandığı ve arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

SOURŞTURMA BAŞLATILDI

Şakalaştıklarını iddia eden arkadaşların tehlikeli oyunun ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

