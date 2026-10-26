İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 35 il merkezli dev siber operasyon: 5 günde 275 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanlığı koordinesinde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 275 şüpheliden 75'i tutuklandı. Operasyonlar; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik olarak EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 275 şüpheliden 75'i mahkemece tutuklanırken, 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı ve diğerlerinin işlemleri sürüyor. Şüphelilerin ev satışı temasıyla dolandırıcılık, yasa dışı bahis para nakline aracılık, hesaplara yetkisiz erişim ve çocuk müstehcenliği gibi suçlara karıştığı tespit edildi. 1 Ocak - 22 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen 5 bin 62 operasyonda 21 bin 378 şüpheli yakalandı, bunlardan 10 bin 769'u tutuklandı ve 5 bin 260'ı hakkında adli kontrol kararı verildi.

75 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 275 şüpheliden:

75'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

SUÇ YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda yakalanan şüphelilerin karıştığı suçlar şu şekilde sıralandı:

Sosyal medya platformları üzerinden "ev satış bedeli" temasını kullanarak vatandaşları dolandırmak,

Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık etmek,

Yasa dışı bahis ve kumar oynatmak ile bu sitelerin reklamını yapmak,

Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlamak,

Çevrim içi ortamlarda müstehcen çocuk görüntüsü barındırmak.

2026 YILI BİLANÇOSU: 10 BİNDEN FAZLA TUTUKLAMA

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak - 22 Ekim 2026 tarihleri arasında siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen genel bilançoyu da açıkladı. Yıl başından bu yana toplam 5 bin 62 operasyon gerçekleştirildiği, bu operasyonlarda 21 bin 378 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Yakalanan şüphelilerden 10 bin 769’u tutuklanırken, 5 bin 260’ı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakanlık açıklamasında, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi ve milletin desteğiyle siber suçlarla mücadelenin ülkenin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüleceği vurgulanarak operasyonlarda emeği geçen polisler, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.

https://x.com/TC_icisleri/status/2114678279927894379