Bodrum’da Portekizli turistler tutuklanmıştı! 17 yaşındaki mağaza çalışanı genç hayatını kaybetti

Geçen cumartesi günü akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir giyim mağazasına gelen Portekiz uyruklu C.G. ve C.F. adlı iki turist, küfürlü konuşup işletme yetkilileri ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada işletmede çalışan 17 yaşındaki M.K., turistin yumruk darbesiyle düşüp başını merdivene çarptı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan genç, önce Amerikan Hastanesi’ne, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Portekiz uyruklu 2 turist ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hastanede yaşam savaşı veren M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.