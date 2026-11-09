Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Zara, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 16 kilo vererek görünümünde büyük bir değişime imza atan sanatçı, bu sürecin geçici bir diyet olmadığını açıkladı. Beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirdiğini belirten Zara, yeni yaşam düzeninin kendisine hem fiziksel hem de ruhsal açıdan iyi geldiğini söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Zara'dan olay yaratan değişim! 16 kilo verdi, hayatını baştan aşağı değiştirdi Türk halk müziği sanatçısı Zara, beslenme alışkanlıklarını değiştirip yaşam tarzı haline getirerek 90 günde 16 kilo verdiğini ve müzik kariyerinde 40. yılına hazırlandığını açıkladı. Zara, herhangi bir tıbbi müdahale geçirmeden 90 günde 16 kilo verdiğini belirtti. Daha önce onlarca farklı diyet deneyip spor ve dans yaptığını söyleyen sanatçı, vücuduna iyi gelmeyen besinleri hayatından çıkararak yeni beslenme düzenini kalıcı hale getirdiğini ifade etti. Yeni yaşam düzeninin kendisine hem fiziksel hem de ruhsal açıdan iyi geldiğini açıkladı. Müzik kariyerinde 40. yılına adım atmaya hazırlanan sanatçı, sahne hayatından vazgeçmek istemediğini ve bu işin emekliliği olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

ZARA 16 KİLOYU 90 GÜNDE VERDİ! ZAYIFLAMA SÜRECİNİ ANLATTI

Verdiği kilolarla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zara, değişim sürecinin ayrıntılarını daha önce takipçileriyle paylaşmıştı. 90 günde 16 kilo verdiğini açıklayan sanatçı, bu süreçte herhangi bir tıbbi müdahale geçirmediğini belirtti. Farklı sporlar yaptığını, dans ettiğini ve çok sayıda diyet denediğini anlatan Zara, sonunda beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye karar verdiğini söyledi.

Zara, kilo verme sürecini anlatırken, “Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca farklı diyet deneyimledim, aç kaldım” ifadelerini kullandı.

ZARA YENİ BESLENME DÜZENİNİ YAŞAM TARZI HALİNE GETİRDİ

Verdiği kiloların ardından beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğini anlatan Zara, bu sürecin 90 günle sınırlı kalmadığını belirtti. Eski düzenine dönmediğini ifade eden sanatçı, vücuduna iyi gelmeyen besinleri hayatından çıkardığını söyledi. Zara, yeni beslenme düzenini geçici bir diyet olarak değil, bundan sonraki yaşamının bir parçası olarak gördüğünü dile getirdi.

ZARA'DAN KİLO VERME SÜRECİNE İLİŞKİN SAMİMİ İTİRAF

Zara, kilo verme sürecinde yalnızca fiziksel değişime değil, beslenme alışkanlıklarına da odaklandığını anlattı. Daha önce onlarca farklı diyet denediğini ve aç kaldığını belirten sanatçı, zamanla vücuduna iyi gelmeyen besinleri ayırt etmeyi öğrendiğini söyledi.

90 günlük süreçte beslenme tercihlerini değiştirdiğini ifade eden Zara, davet edildiği sofralarda bile kararından vazgeçmediğini dile getirdi. Ünlü şarkıcı, bu değişimin kolay olmadığını belirterek kararlılığın önemine dikkat çekti.

ZARA SANAT HAYATINDA 40. YILINA HAZIRLANIYOR

Müzik kariyerinde 40. yılına adım atmaya hazırlanan Zara, yıllardır dinleyicileriyle kurduğu bağın kendisi için çok özel olduğunu söyledi. Sahne hayatından vazgeçmek istemediğini belirten sanatçı, sevenlerinin ilgisinin kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

Zara, “Halkımızın teveccühüne erişmiş olmak ve bunun yıllarca sürmesi benim için çok kıymetli. Umarım hayatım boyunca onlarla kalp kalbe olabilirim. Bunun emekliliğinin de olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

16 kilo vererek dikkatleri üzerine çeken Zara, değişen yaşam tarzı ve açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Hem fiziksel değişimi hem de müzik kariyerindeki istikrarlı duruşuyla konuşulan sanatçı, yeni yaşam düzenini sürdürürken sahnelerde sevenleriyle buluşmaya da devam ediyor.