Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla yıllardır Türk halk müziğinin en sevilen isimleri arasında yer alan Zara, son günlerde yaşadığı değişikliklerle konuşuluyor. Ünlü şarkıcının verdiği kiloların yanı sıra dudak, burun ve kaşlarındaki farklılık oldukça dikkat çekiyor.

HABERİN ÖZETİ Eski halinden eser kalmadı! Şarkıcı Zara, yeni görüntüsüyle hayranlarına şok yaşattı Türk halk müziği sanatçısı Zara, son dönemde verdiği kilolar ve yüz hatlarındaki belirgin değişikliklerle dikkat çekiyor. Zara'nın verdiği kilolar ve dudak, burun, kaşlarındaki farklılıklar hayranlarının dikkatini çekti. Sanatçı, sosyal medya paylaşımlarıyla değişimini gözler önüne serdi ancak estetik operasyon iddialarına dair bir açıklama yapmadı. Zara, 20 kilo verdiğini ve uyguladığı diyetin kas yerine yağ eksiltme, faydalı yağları alma ve vücut dengesini sağlama üzerine kurulu olduğunu belirtti. Beslenmesinde ev yemeği ve sebze ağırlıklı olduğunu, ekmekleri dahi evde yaptığını ve porsiyonlarının küçük olduğunu söyledi. Sanatçı, kilo aldıranın işten sonra yenilen yemekler olduğunu ve sahne sonrası hemen yemeye saldırıldığını ifade etti. Zara, günde bir öğün yemeye çalıştığını, bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı beslendiğini ve en fazla çorba içtiğini dile getirdi.

ESTETİK YAPTIRDI MI?

Şarkıcı Zara, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yaşadığı değişimi gözler önüne sererken, hayranları şarkıcının özellikle yüz hatlarındaki farklılığın estetik operasyon neticesinde olup olmadığını araştırmaya başladı. Ancak ünlü isim konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

ENERJİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Zara, paylaştığı son fotoğrafın altına “Bu sene o sene… Müziğin hakikatinde derinleşme arzusu yüksek.. O Hakikat ki bahçesinde hepimiz kendi zamanımızda ve kendi usulümüzde büyüyoruz… Farklı anlayış ve frekansların hepsinde anlaşılır olmak sanırım kendi özgünlüğümüzden geçiyor.. Açıkhava konserlerimizde sound ve repertuar şenliğimiz var..” açıklaması yaparken, sanatçının yüksek enerjisi dikkat çekti.

20 kilo vererek tamamen yeni bir görüme ulaşan şarkıcı Zara diyetiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı: “Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet"

“EV YEMEĞİ VE SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİYORUM”

D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kabak çekirdeği yağı ile alıyorum. Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız. Yemekle birlikte sıvı tüketmemeye çalışıyorum ki mide asidini sağaltmasın diye."

“KİLO ALDIRAN ASLINDA İŞTEN SONRA YEDİĞİMİZ YEMEKLER OLDU”

Zara; "Günde bir öğün yemeye çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemekleri yemeye çalışıyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oldu. Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz sahnede inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi en fazla çorba içiyorum" dedi.