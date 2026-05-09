Eski halinden eser kalmadı! Şarkıcı Zara, yeni görüntüsüyle hayranlarına şok yaşattı

Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla yıllardır Türk halk müziğinin en sevilen isimleri arasında yer alan Zara, son günlerde yaşadığı değişikliklerle konuşuluyor. Ünlü şarkıcının verdiği kiloların yanı sıra dudak, burun ve kaşlarındaki farklılık oldukça dikkat çekiyor.
Şarkıcı Zara, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yaşadığı değişimi gözler önüne sererken, hayranları şarkıcının özellikle yüz hatlarındaki farklılığın estetik operasyon neticesinde olup olmadığını araştırmaya başladı. Ancak ünlü isim konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Zara, paylaştığı son fotoğrafın altına “Bu sene o sene… Müziğin hakikatinde derinleşme arzusu yüksek.. O Hakikat ki bahçesinde hepimiz kendi zamanımızda ve kendi usulümüzde büyüyoruz… Farklı anlayış ve frekansların hepsinde anlaşılır olmak sanırım kendi özgünlüğümüzden geçiyor.. Açıkhava konserlerimizde sound ve repertuar şenliğimiz var..” açıklaması yaparken, sanatçının yüksek enerjisi dikkat çekti.
20 kilo vererek tamamen yeni bir görüme ulaşan şarkıcı Zara diyetiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı: “Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet"
D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kabak çekirdeği yağı ile alıyorum. Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız. Yemekle birlikte sıvı tüketmemeye çalışıyorum ki mide asidini sağaltmasın diye."
Zara; "Günde bir öğün yemeye çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemekleri yemeye çalışıyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oldu. Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz sahnede inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi en fazla çorba içiyorum" dedi.