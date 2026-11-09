İzmit’te beden eğitimi dersinde acı olay: Fenalaşan 5. sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı hayatını kaybetti

Öğle saatlerinde İzmit 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 5. sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı, beden eğitimi dersi sırasında okulun bahçesinde fenalaştı.

5. SIIF ÖĞRENCİSİ ALPER BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu fark eden öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan ve kalbinin durduğu öğrenilen öğrenciye kalp masajı uygulandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğrencinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.