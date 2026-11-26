Burdur'da Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde feci bir kaza meydana geldi. 18 yaşındaki Mustafa Eren Baş idaresindeki otomobil ters yönde ilerlediği esnada Ö.Ö. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

18 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Mustafa Eren Baş olay yerinde hayatını kaybederken diğer otomobilin sürücüsü ile A.A.A., H.M.B., M.M.Ö. ve H.E.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALI

Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.A.A. ile H.M.B.'nin durumun ağır olduğu öğrenilirken kazada hayatını kaybeden Mustafa Eren Baş'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.