Bursa'da 3 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde feci bir trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Esenevler Mahallesi'nde Ankara Yolu Caddesi Kestel istikameti oldu.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette ilerleyen bir başka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak kullanılamaz hale gelirken bu sırada kazadan kaçınmak isteyen bir otobüs, yaptığı manevra sonucu küçük çaplı maddi hasar aldı.
Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.