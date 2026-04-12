Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde feci bir trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Esenevler Mahallesi'nde Ankara Yolu Caddesi Kestel istikameti oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bursa'da 3 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girdi ve çok sayıda kişi yaralandı. Kaza, Esenevler Mahallesi'nde Ankara Yolu Caddesi Kestel istikametinde gece saatlerinde yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başka bir otomobile çarptığı belirtildi. Kazadan kaçınmak isteyen bir otobüsün küçük çaplı maddi hasar aldığı ifade edildi. Otobüs şoförü yara almazken, diğer araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette ilerleyen bir başka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak kullanılamaz hale gelirken bu sırada kazadan kaçınmak isteyen bir otobüs, yaptığı manevra sonucu küçük çaplı maddi hasar aldı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.