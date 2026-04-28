Bursa’da babaannesinin 7 yıldır sakladığı çocukla ilgili mahkeme kararını verdi! Almanya’ya gidiyor

Bursa'da 7 yıldır kayıp olan Almanya doğumlu 8 yaşındaki N.S, özel bir ekibin düzenlediği operasyon neticesinde bulunmuştu. Mahkeme, küçük çocuğun yabancı uyruklu annesi Rebecca S'ye iadesine karar verildi.

GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 16:19
7 yıldır kayıp olan ve babaannesinin yanında bulunan çocuğa ilişkin Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacı Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığını temsilen ve davalı avukatı katıldı.

7 yıldır kayıp olan ve babaannesinin yanında bulunan çocuk, mahkeme kararıyla annesi Rebecca S'ye teslim edilecek ve Almanya'ya iade edilecek.
Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 7 yıldır kayıp olan N.S. isimli çocuğun Almanya Federal Cumhuriyeti'ne iadesi ve annesi Rebecca S'ye teslimi kararlaştırıldı.
Çocuğun babası Umut K. 2 yıl önce hayatını kaybetmişti.
Anne Rebecca S.'nin DNA testinde çocuğun biyolojik annesi olduğu yüzde 99,99 ihtimalle belirlendi.
Çocuğu sakladığı ikamet sahibi R.M. ve babaanne H.S. tutuklanmıştı.
ÇOCUK ANNESİ REBECCA S'YE TESLİM EDİLECEK

Anne Rebecca S'nin avukatı ise duruşmaya e-celse uygulamasıyla bağlandı. Cumhuriyet savcısı, çocuk N.S'nin mutat meskeni olan Federal Cumhuriyeti'ne iadesine ilişkin taleplerinin kabulünü istedi.

Avukatların taleplerini dinleyen hakim, Almanya doğumlu N.S'nin, mutat meskenin bulunduğu Almanya Federal Cumhuriyeti'ne iadesine ve çocuğun annesi Rebecca S'ye teslimine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Almanya vatandaşı 31 yaşındaki Rebecca S., 2019 yılında 1 yaşındaki oğluyla, çocuğunun babası 33 yaşındaki Umut K'nin Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesi H.S.'ye ait eve gelmişti. Bir süre sonra Rebecca S'nin çocuğunun babası erkek arkadaşının Almanya'ya dönmesi için ısrar ettiği, ancak Umut K’nin bunu kabul etmediği belirtildi.

Çift arasında yaşanan gerilimin ardından anne Rebecca S, oğlu N.S'nin kaybolduğuna yönelik polise ihbarda bulunmuş, uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmamıştı. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kurulmuştu.

BABA 2 YIL ÖNCE VEFAT ETMİŞ

Ekipler, çocuğu 10 Mart'ta R.M'ye ait evde buldu. N.S'nin devlet korumasına alındığı olayla ilgili babaanne H.S. ile çocuğun saklandığı ikametin sahibi R.M, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bu arada çocuğun babası Umut K'nın ise 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çocuğun bulunmasının ardından haberdar edilen ve Almanya'dan Türkiye'ye gelen Rebecca S. ile devlet korumasındaki N.S, Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'nda kan ve saç örneği verirken, davacı Rebecca S'nin yüzde 99,99 ihtimalle N.S'nin biyolojik annesi olduğu belirlendi.

