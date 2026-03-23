Bursa’da dikkatsizlik evi küle çevirdi: Sigarayla uyuyakaldı, itfaiye faciayı önledi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi meydana gelen yangında, madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, elinde sigarayla kanepede uyuyakalınca koltuk bir anda tutuşarak alev aldı. Ev kısa süre içinde duman altında kalınca üst kattaki komşular, yangını fark ederek itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri kısa süre içinde yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, yangında can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.