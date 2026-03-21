Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Antalya'da 6 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme: Sera sahibi tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde sera işçisi ailenin kaldığı prefabrik yapıda yangın çıktı. Bayram sabahı meydana gelen faciada 7 aylık hamile anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesinin ardından bir kişi tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 07:50
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 08:10

Türkiye bayram sabahına kahreden bir haberle uyandı. Antalya'nın ilçesi Gaziler Mahallesi'nde seralarda işçi olarak çalışan yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı konteynerde çıkan yangında, 7 aylık hamile anne ve 5 çocuğu olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Antalya'da 6 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme: Sera sahibi tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
'TAKSİRLE ÖLÜME VE SEBEP OLMA' SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme suçundan soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış sebebinin sobadan kaynaklı olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili sera sahibi Yusuf G. ile iki çocuğu gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından şüpheliler Nahman G., Umut G. ve Yusuf G., "" suçundan Antalya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden sera sahibi Yusuf G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çocukları Nahman G. ve Umut G. hakkında adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 01.30 sıralarında, sera işçisi bir ailenin kaldığı prefabrik yapıda yangın çıkmış, yangın anında içerde bulunan yabancı uyruklu aileden 3 kişi vatandaşların yardımıyla dışarı çıkartılmıştı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, ikamette bulunan aynı aileden 7 aylık hamile anne Leyle Elali (26), çocukları Muna Ahmed (9), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5), Fatma Ahmed (8), Mahmut Ahmed'in (4) hayatlarını kaybettiği belirlenmişti. Dumandan etkilenen Şevvah Ahmed (29), Mahmut Ahmed (53) ve Ahmet Ahmed (4) kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştı.

ETİKETLER
#tutuklama
#kepez
#Taksirle Ölüme Neden Olma
#Antalya Yangını
#Sera Işçileri
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.