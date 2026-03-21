Türkiye bayram sabahına kahreden bir haberle uyandı. Antalya'nın Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde seralarda işçi olarak çalışan yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı konteynerde çıkan yangında, 7 aylık hamile anne ve 5 çocuğu olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Antalya'da 6 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme: Sera sahibi tutuklandı Antalya'da seralarda çalışan yabancı uyruklu işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 7 aylık hamile anne ve 5 çocuğu dahil 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangın, Antalya'nın Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde seralarda işçi olarak çalışan yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı konteynerde meydana geldi. Olayda 7 aylık hamile anne ve 5 çocuğu olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Yangında 3 kişi de yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebinin sobadan kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Sera sahibi Yusuf G. ile iki çocuğu gözaltına alındı. Sera sahibi Yusuf G. taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı, çocukları hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

'TAKSİRLE ÖLÜME VE SEBEP OLMA' SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme suçundan soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış sebebinin sobadan kaynaklı olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili sera sahibi Yusuf G. ile iki çocuğu gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından şüpheliler Nahman G., Umut G. ve Yusuf G., "taksirle ölüme neden olma" suçundan Antalya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden sera sahibi Yusuf G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çocukları Nahman G. ve Umut G. hakkında adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 01.30 sıralarında, sera işçisi bir ailenin kaldığı prefabrik yapıda yangın çıkmış, yangın anında içerde bulunan yabancı uyruklu aileden 3 kişi vatandaşların yardımıyla dışarı çıkartılmıştı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, ikamette bulunan aynı aileden 7 aylık hamile anne Leyle Elali (26), çocukları Muna Ahmed (9), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5), Fatma Ahmed (8), Mahmut Ahmed'in (4) hayatlarını kaybettiği belirlenmişti. Dumandan etkilenen Şevvah Ahmed (29), Mahmut Ahmed (53) ve Ahmet Ahmed (4) kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştı.