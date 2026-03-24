Bursa'da feci motosiklet kazası! Sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 21.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Edebey Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Murat Akdemiray'ın kullandığı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü, devrilen motosikletten düşerek yola savruldu.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Murat Akdemiray'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akdemiray'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.