Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Silahlı saldırı böyle düzenlenmiş

Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı, Ümraniye'de rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak amacıyla gittiği görüşmede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan Kundakçı cinayetinin görüntüleri de ortaya çıktı.