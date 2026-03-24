Sözlü tartışma meydan savaşına döndü: Yumruklar ve sopalar havada uçuştu!

İstanbul Eyüpsultan'da önceki gün Merkez Mahallesi Kalenderhane Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerindeki bir dükkan önünde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.