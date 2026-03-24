Bugün TV’de neler var? 24 Mart 2026 Salı yayın akışı!

24 Mart 2026 Salı günü televizyon ekranları izleyenleri için yine dopdolu! TGRT Haber’den Kanal D’ye, Show TV’den ATV’ye, TRT1’den TV8’e kadar tüm kanalların güncel yayın akışlarını inceleyerek heyecan verici yarışmaların, tekrarına doyamadığınız dizilerinizin ve ana haber bültenlerinin saatlerini hemen öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 12:01

24 Mart 2026 Salı günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Arama motorlarında ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?’ sorusu araştırılmaya başlandı. İşte 24 Mart 2026 Salı yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Televizyon izleyicisinin merakla sorduğu sorulardan biri de ‘Bu akşam hangi diziler var?’ oldu. Salı akşamlarının dizileri merakla takip edilmeye başlandı. TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV 8, NOW TV kanallarının sevilen dizilerinin olup olmadığı merak edildi. Kanallar dizi, film, haber ve özel programlarıyla izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

TGRT HABER YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Günaydın Türkiye
  • 09:45 - Hayatın İçinden
  • 10:00 - Haberin İçinden
  • 11:15 - Gündem Ekonomi
  • 11:45 - Hayatın İçinden
  • 13:00 - Gün Ortası
  • 13:45 - Hayatın İçinden
  • 14:00 - Günün İçinden
  • 14:45 - Hayatın İçinden
  • 15:00 - Gündem
  • 15:45 - Hayatın İçinden
  • 16:00 - Gündem
  • 16:45 - Hayatın İçinden
  • 17:00 - Dünyada Bugün
  • 17:30 - Pınar Ardor Işık ile Bu Akşam
  • 19:45 - Ana Haber Bülteni
  • 21:00 - Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı
TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05:28 – İstiklal Marşı
  • 05:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 06:25 - Kalk Gidelim
  • 09:15 - Adını Sen Koy
  • 10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - Seksenler
  • 14:00 - Benim Adım Melek
  • 17:45 - Lingo Türkiye
  • 19:00 – Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 - İddiaların Aksine
  • 20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 00:15 - Taşacak Bu Deniz
  • 02:45 - Benim Adım Melek
KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - İkizler Memo - Can
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 – Yaprak Dökümü
  • 14:00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:45 – Arka Sokaklar
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Beyaz'la Joker
  • 23:15 - Pearl Harbor
  • 02:30 - Gelinim Mutfakta
  • 05:00 - Zalim İstanbul
SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:30 - Sandık Kokusu
  • 09:30 - Siyah Kalp
  • 12:30 – Gelin Evi
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Kızılcık Şerbeti
  • 23:15 - Düğün Dernek 2: Sünnet
  • 01:30 - Veliaht
  • 03:45 - Düğün Dernek 2: Sünnet
STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Sefirin Kızı
  • 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - Erkenci Kuş
  • 19:00 – Star Haber (Canlı)
  • 20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
  • 22:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
  • 00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
  • 02:30 - Sefirin Kızı
  • 05:00 - Aramızda Kalsın
ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 - Aile Saadeti
  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – ATV Gün Ortası
  • 14:00 - Mutfak Bahane
  • 16:00 - Esra Erol'da
  • 19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 - A.B.İ.
  • 00:20 - Kuruluş Orhan
  • 03:00 - Gözleri KaraDeniz
  • 05:30 - Aile Saadeti
TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 – Tuzak
  • 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - Gel Konuşalım
  • 12:30 - Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın / Yeni Bölüm
  • 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
  • 00:15 - Survivor Ekstra / Canlı
  • 01:30 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
  • 02:45 - Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
  • 04:15 - Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
NOW YAYIN AKIŞI

  • 07:30 - İlk Bakış
  • 08:00 – Çalar Saat
  • 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - Yasak Elma
  • 13:30 - En Hamarat Benim
  • 16:30 – Kıskanmak
  • 19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Kıskanmak
  • 00:00 - Yeraltı
  • 02:45 - Şevkat Yerimdar
  • 04:15 - Yasak Elma
  • 06:15 – Karagül
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çirkin dizisi hangi gün yayınlanacak? Çirkin dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Erol Köse’nin serveti ne kadar? Erol Köse mal varlığını kime bıraktı?
Rober Hatemo'dan çok konuşulacak Erol Köse iddiası: 100 milyon liralık arazim gittti
