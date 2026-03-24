Ünlü yapımcı Erol Köse, hayatının kaybetmesinin ardından magazin gündemine bomba gibi düştü. Müzikten film yapımcılığını kadar pek çok alanda iş yapan Erol Köse, mal varlığıyla merak edildi. Serveti gündeme gelirken, kime kaldığı da araştırılmaya başladı. Peki, Erol Köse’nin serveti ne kadar? Erol Köse mal varlığını kime bıraktı? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

EROL KÖSE’NİN SERVETİ NE KADAR?

Ünlü yapımcı Erol Köse, geçtiğimiz dün İstanbul’da bulunan evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Müzik ve film dünyasının da dikkat çeken isimlerden biri olan Erol Köse, servetiyle merak edildi. Müzik dünyasında uzun yıllardır etkili olan birçok projeye imza atan Erol Köse, dikkatleri üzerine çekiyor.

Ancak Erol Köse’nin mal varlığıyla ilgili net ve resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Net ve resmi olarak açıklanmış bir rakam bulunmuyor. Ancak 1990’lı ve 2000’li yıllarda müzik sektöründe oldukça aktif rol oynayan Erol Köse, o dönemlerde ekonomik alanında iyi kazanım sağlamıştır.

Birçok ünlü isme albüm çıkaran ve müzik piyasasında görünürlüğü olan Erol Köse, kamuoyunda yer alan bilgilere göre tam bir rakam olmasa da o dönemlerde ciddi bir kazanım elde etmiştir. Yapımcılık, menajerlik ve medya projeleri gibi durumlar servetinin temel kaynakları arasında yer alır.

Servetinin büyük bir çoğunluğu müzik sektöründen kazandığı iddia edilen Erol Köse, elde ettiği projelerle ekonomik gücünü şekillendiren en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Sektörde güçlü ve finansal isimler arasında yer alır.

EROL KÖSE MAL VARLIĞINI KİME BIRAKTI?

Erol Köse’nin mal varlığının kime kaldığı da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Ancak Erol Köse’nin yazılı bir beyanı bulunmadığından bu konu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Bilindiği üzere Erol Köse’nin tek çocuğu Dijan Nazlan Köse’dir.

Türk Medeni Kanunu’na göre de vasiyet bulunmaması durumunda miras yasal mirasçılara intikal eder. Erol Köse’nin bilinen tek çocuğu olan Dijan Nazlan Köse’dir. Şimdilerde konu hakkında kamuoyunda detaylı bir açıklama bulunmuyor.

Erol Köse’nin ani ölümü sonrası magazin gündemine büyük bir yankı oluştururken, kamuoyunda Köse hakkında merak edilen sorular gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Erol Köse ölümünden bir hafta önce tüm mal varlığını kızını devrettiğini dair iddialar da gündemdeki yerini aşırken dikkatleri üzerine çekti.