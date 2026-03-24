Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 Ezgi Sezer

Atif Aslam kimdir? Atif Aslam kaç yaşında, aslen nereli?

Güney Asya’nın en sevilen müzik yıldızlarından biri olan Atif Aslam sosyal medyada gündem oldu. Kendine has sesi, duygusal yorumları ve unutulmaz şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran Aslam’ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Atif Aslam kimdir? Atif Aslam kaç yaşında, aslen nereli?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Atif Aslam kimdir? Atif Aslam kaç yaşında, aslen nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 12:17

Muhammad Atif Aslam, sadece Pakistan’ın değil, tüm Güney Asya’nın en sevilen müzik yıldızlarından biri. Kendine has sesi, duygusal yorumları ve unutulmaz şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran Aslam, 12 Mart 1983’te Pakistan’ın Wazirabad şehrinde dünyaya geldi ve 43 yaşında olmasına rağmen kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

ATİF ASLAM KİMDİR?

Mart 1983’te Pakistan’ın Wazirabad şehrinde doğdu. 2000’li yılların başında müzik kariyerine adım atan sanatçı 2004 yılında çıkan albümü Jal Pari ile geniş kitlelerce tanındı. Kendine özgü sesi ve duygusal yorumları sayesinde kısa sürede hem Pakistan’da hem de Hindistan’da büyük popülerlik kazandı.

Atif Aslam kimdir? Atif Aslam kaç yaşında, aslen nereli?

ATİF ASLAM KAÇ YAŞINDA?

43 yaşındaki sanatçının “Aadat”, “Woh Lamhe” ve “Pehli Nazar Mein” gibi şarkıları, milyonlarca dinleyiciye ulaştı ve müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı.

Atif Aslam kimdir? Atif Aslam kaç yaşında, aslen nereli?

Atif Aslam, sadece şarkıcılık değil, aynı zamanda besteci ve söz yazarı olarak da kariyerine katkı sağladı.

Atif Aslam kimdir? Atif Aslam kaç yaşında, aslen nereli?

ATİF ASLAM KARİYERİ

Sanatçı, 2011 yılında Bol filminde rol alarak oyunculuk yönünü gösterdi. Ödüller ve başarılarla dolu kariyeri, onu uluslararası arenada tanınan bir isim haline getirdi ve müzik dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.

Atif Aslam kimdir? Atif Aslam kaç yaşında, aslen nereli?

ATİF ASLAM EVLİ Mİ?

Atif Aslam, 2013 yılında Sara Bharwana ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Ailesine bağlılığı ve sahne performansındaki enerjisi, onu hem kariyerinde hem de özel hayatında örnek bir figür yapıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zeynep Artukmac kimdir? Zeynep Artukmac kaç yaşında, kiminle sevgili?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yaren Alaca kimdir kaç yaşında? Yaren Alaca’nın mesleği ne?
ETİKETLER
#Ünlü Şarkıcı
#Müzik Kariyeri
#Atif Aslam
#Pakistanlı Müzisyen
#Güney Asya Müziği
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.