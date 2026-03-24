Atif Aslam kimdir? Atif Aslam kaç yaşında, aslen nereli?

Muhammad Atif Aslam, sadece Pakistan’ın değil, tüm Güney Asya’nın en sevilen müzik yıldızlarından biri. Kendine has sesi, duygusal yorumları ve unutulmaz şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran Aslam, 12 Mart 1983’te Pakistan’ın Wazirabad şehrinde dünyaya geldi ve 43 yaşında olmasına rağmen kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

ATİF ASLAM KİMDİR?



Mart 1983’te Pakistan’ın Wazirabad şehrinde doğdu. 2000’li yılların başında müzik kariyerine adım atan sanatçı 2004 yılında çıkan albümü Jal Pari ile geniş kitlelerce tanındı. Kendine özgü sesi ve duygusal yorumları sayesinde kısa sürede hem Pakistan’da hem de Hindistan’da büyük popülerlik kazandı.



ATİF ASLAM KAÇ YAŞINDA?



43 yaşındaki sanatçının “Aadat”, “Woh Lamhe” ve “Pehli Nazar Mein” gibi şarkıları, milyonlarca dinleyiciye ulaştı ve müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı.

Atif Aslam, sadece şarkıcılık değil, aynı zamanda besteci ve söz yazarı olarak da kariyerine katkı sağladı.

ATİF ASLAM KARİYERİ



Sanatçı, 2011 yılında Bol filminde rol alarak oyunculuk yönünü gösterdi. Ödüller ve başarılarla dolu kariyeri, onu uluslararası arenada tanınan bir isim haline getirdi ve müzik dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.

ATİF ASLAM EVLİ Mİ?



Atif Aslam, 2013 yılında Sara Bharwana ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Ailesine bağlılığı ve sahne performansındaki enerjisi, onu hem kariyerinde hem de özel hayatında örnek bir figür yapıyor.



