Antalya'da otomobile '60 milyon TL' kurşunu

Antalya'da yüzler kar maskeli 2 şüpheli, bir kişinin otomobilin takip ettikten sonra uyarı niteliğinde pompalı tüfekle 2 el ateş edip kaçtı. Ardından otomobildeki kişiyi aradıkları ve 60 milyon TL istedikleri öne sürülen şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin otomobile silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.