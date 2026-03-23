Erol Köse'nin düşme anı ortaya çıktı! Ünlü yapımcı yaşamını yitirmişti

Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde oturduğu binanın 16. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı, maddi problemlerinin olduğu ve son günlerde evden çıkmadığı öğrenildi. Köse'nin düşme anına ilişkin görüntüler ile kendi yazdığı öne sürülen bir not ortaya çıktı. Görüntülerde Köse'nin yüksekten düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu anlar yer aldı. Köse'nin isim, soy isim ve imzasının yer aldığı notta ise "ALS hastasıyım, kurtuluşa mecburdum. Tüm sorumluluk benim. Not: Kediye iyi bakın" yazdığı ortaya çıktı.