Ünlü yapımcı Erol Köse’nin ani ölümü sonrası cenaze programı merak edilmişti. 23 Mart’ta Maslak’taki rezidansından düşerek hayatını kaybeden Köse’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı; soruşturma devam ediyor. Cenaze programının otopsi ve resmi işlemlerin tamamlanmasıyla açıklandı. Peki, Erol Köse cenazesi ne zaman? Erol Köse cenaze programı belli oldu mu?

60 yaşındaki ünlü yapımcı Erol Köse, Sarıyer’deki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmiş ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğmuştu. Ölümü sonrası geride bıraktığı not, kafalarda soru işaretleri oluştururken, ölüm nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor.

Ailesi, cenaze törenine dair sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Yapılan paylaşımda, Erol Köse’nin cenaze töreninin 24 Mart 2026 Salı günü ikinci namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacağı duyuruldu. Sevenleri ve meslektaşları, bu tarihte ünlü yapımcıyı son yolculuğuna uğurlamak üzere cami önünde bir araya gelecek. Sosyal medyada açıklamanın ardından takipçiler taziye mesajları ve anma paylaşımlarıyla Köse’ye veda etti.

Erol Köse'nin cenaze programı netleşti. Köse'nin ailesi, cenaze töreni detaylarını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Erol Köse’nin cenaze namazı 24 Mart 2026 Salı günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak. Namazın ardından ünlü yapımcı, İstanbul Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek. Sevenleri ve meslektaşları, Köse’yi son yolculuğuna uğurlamak için cami ve mezarlıkta bir araya gelecek. Sosyal medyada açıklamanın ardından taziye mesajları ve paylaşımlar hızla yayıldı.

EROL KÖSE'NİN ÖLÜM NEDENİ NE?

Erol Köse, Sarıyer Maslak’taki evinin 16. katından düşerek yaşamını yitirdi. 60 yaşındaki yapımcı, olay sırasında sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “şüpheli ölüm” kapsamında soruşturma başlatıldı.

Ünlü yapımcının düşme anına ilişkin net bilgiler henüz paylaşılmadı. Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Köse’nin otopsi işlemleri devam ediyor. Kesin ölüm nedeninin, otopsi raporu ve tahkikat sonucunda açıklanacağı bildirildi. Bazı haber kaynakları Köse’nin son dönemde sağlık sorunları yaşadığını ve evde yalnız olduğu sırada düşmüş olabileceğini öne sürerken, resmi makamlar intihar mı yoksa kaza mı olduğunu henüz netleştirmedi.