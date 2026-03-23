Editor
 | Banu İriç

Erol Köse'nin ardında bıraktığı not ortaya çıktı! Hastalığıyla ilgili çarpıcı detay

Yapımcı Erol Köse'nin Maslak'taki evinin 16. katından düşerek ölümünün sebebine ilişkin tartışmalar sürerken ardında bıraktığı not ortaya çıktı. Köse'nin el yazısıyla bıraktığı nottaki hastalığıyla ilgili detay dikkat çekti.

GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 19:22
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 19:22

Erol Köse'nin İstanbul'un Sarıyer ilçesinin semtinde bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi magazin dünyasını büyük şaşkınlığa uğrattı. Köse'nin özel hayatı ve sağlığına ilişkin çeşitli iddialar ortalığa atılırken evinde bıraktığı bir not incelemeler sonucu bulundu.

"ALS HASTALIĞIMDAN DOLAYI DAYANAMIYORUM"

Erol Köse'nin evinin penceresinden kendi isteğiyle atladığı öne sürülürken kendi yazısı olduğu iddia edilen bir not fark edildi. El yazılı notta, “ALS hastalığımdan dolayı dayanamıyorum. Kimse sorumlu değildir. Kendinize iyi bakın” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen işlemlerine başlanılmış olup, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir" denildi.

