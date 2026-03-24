11 yaşındaki çocuğun talihsiz ölümü! Hareket eden aracın altında kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz pazar günü acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Soğukpınar Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, A.E.'nin evinin önüne park ettiği araçtan poşet almak isteyen 11 yaşındaki Mustafa Berat Özyuva, bu sırada aracın bir anda hareket etmesinin ardından aracı önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Küçük çocuk, bu esnada aracın altında kaldı.

Ağır yaralanan talihsiz çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoğum bakımda 2 gün yaşam mücadelesi veren Mustafa Berat Özyuva, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.